Как правило это говорит о том, что человек умеет мыслить, анализировать поступающую к нему информацию и устанавливать причинно-следственные связи происходящих — как с ним самим, так в мире в целом — процессы.

Но что делать, если высказывает он его кстати и некстати, настаивая на своем, даже понимают, что сказали глупость. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, у которых на все есть свое собственное — пусть и ошибочное — мнение.

Овен

Овны отличаются не только вспыльчивостью, но и редкостным упрямством: первое качество заставляет их поспешно высказывать свое мнение по любому вопросу, а второе не дает признать свою неправоту даже тогда, когда они и сами понимают, что их высказывание, мягко говоря, далеко от истины.

Дева

Девы уверены, что на любой вопрос есть только два ответа — их и неправильное. Они безапелляционно высказываются даже на те темы, в которых мало что понимают, поскольку свято уверены, что все и обо всем знают лучше других — убедить их в обратном практически невозможно.

Стрелец

Стрельцы часто выражают свое мнение, что называется, не подумав, поэтому время от времени попадают впросак. Но надо отдать должное представителям знака: если привести убедительные доводы их неправоты, они охотно признают свои ошибки и не устраивают из этого конфликт.

