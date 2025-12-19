- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Вафельный рулет с плавленым сыром: рецепт праздничной закуски
Иногда для «вау» эффекта не нужны сложные техники, многочасовое приготовление или экзотические ингредиенты, достаточно удачного сочетания вкусов, текстур и правильной подачи.
Именно такую формулу предложила фудблогер Алена Карпюк, когда рассказала о рецепте приготовления вафельного рулета с имитационной икрой — просто, быстро и очень эстетично. Эта закуска идеально подходит для праздничного стола, фуршета, прихода неожиданных гостей или когда хочется чего-то «как в ресторане», но без лишних усилий.
Ингредиенты
- вафельные листы
- 2 шт.
- майонез
- 4 ст. л.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- плавленые сырки
- 3 шт.
- имитация икры
-
Приготовление
Вафельный лист смажьте майонезом, предварительно смешанным с измельченным чесноком и натертым плавленым сыром.
Оставьте заготовку на 15-20 мин, чтобы вафли впитала влагу и стала мягкой.
Аккуратно сверните лист в плотный рулет и нарежьте порционными кусочками.
Непосредственно перед подачей выложите сверху имитацию икры.
Этот рулет прекрасно сочетается с легкими напитками и хорошо смотрится и на семейном ужине, и на праздничном мероприятии. Вафельный рулет с сыром и чесноком — это пример того, как простота может быть элегантной, а знакомые ингредиенты — звучать по-новому.