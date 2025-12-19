Вафельный рулет с плавленым сыром: рецепт праздничной закуски

Вафельный рулет с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

Именно такую формулу предложила фудблогер Алена Карпюк, когда рассказала о рецепте приготовления вафельного рулета с имитационной икрой — просто, быстро и очень эстетично. Эта закуска идеально подходит для праздничного стола, фуршета, прихода неожиданных гостей или когда хочется чего-то «как в ресторане», но без лишних усилий.

Ингредиенты вафельные листы 2 шт. майонез 4 ст. л. чеснок 2-3 зубчика плавленые сырки 3 шт. имитация икры

Приготовление

Вафельный лист смажьте майонезом, предварительно смешанным с измельченным чесноком и натертым плавленым сыром. Оставьте заготовку на 15-20 мин, чтобы вафли впитала влагу и стала мягкой. Аккуратно сверните лист в плотный рулет и нарежьте порционными кусочками. Непосредственно перед подачей выложите сверху имитацию икры.

Этот рулет прекрасно сочетается с легкими напитками и хорошо смотрится и на семейном ужине, и на праздничном мероприятии. Вафельный рулет с сыром и чесноком — это пример того, как простота может быть элегантной, а знакомые ингредиенты — звучать по-новому.