Рецепты
125
1 мин

Вафельный рулет с плавленым сыром: рецепт праздничной закуски

Иногда для «вау» эффекта не нужны сложные техники, многочасовое приготовление или экзотические ингредиенты, достаточно удачного сочетания вкусов, текстур и правильной подачи.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
30 минут
350 ккал
Вафельный рулет с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

Вафельный рулет с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

Именно такую формулу предложила фудблогер Алена Карпюк, когда рассказала о рецепте приготовления вафельного рулета с имитационной икрой — просто, быстро и очень эстетично. Эта закуска идеально подходит для праздничного стола, фуршета, прихода неожиданных гостей или когда хочется чего-то «как в ресторане», но без лишних усилий.

Ингредиенты

вафельные листы
2 шт.
майонез
4 ст. л.
чеснок
2-3 зубчика
плавленые сырки
3 шт.
имитация икры

Приготовление

  1. Вафельный лист смажьте майонезом, предварительно смешанным с измельченным чесноком и натертым плавленым сыром.

  2. Оставьте заготовку на 15-20 мин, чтобы вафли впитала влагу и стала мягкой.

  3. Аккуратно сверните лист в плотный рулет и нарежьте порционными кусочками.

  4. Непосредственно перед подачей выложите сверху имитацию икры.

Этот рулет прекрасно сочетается с легкими напитками и хорошо смотрится и на семейном ужине, и на праздничном мероприятии. Вафельный рулет с сыром и чесноком — это пример того, как простота может быть элегантной, а знакомые ингредиенты — звучать по-новому.

125
