Рецепти
162
1 хв

Вафельний рулет з плавленим сиром: рецепт святкової закуски

Іноді для «вау» ефекту не потрібні складні техніки, багатогодинне приготування чи екзотичні інгредієнти, достатньо вдалого поєднання смаків, текстур і правильної подачі.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
30 хвилин
350 ккал
Вафельний рулет з плавленим сиром tiktok.com_@alionakarpiuk

Саме таку формулу запропонувала фудблогерка Альона Карпюк, коли розповіла про рецепт приготування вафельного рулету з імітаційною ікрою — просто, швидко і дуже естетично. Ця закуска ідеально підходить для святкового столу, фуршету, приходу несподіваних гостей чи коли хочеться чогось «як у ресторані», але без зайвих зусиль.

Інгредієнти

вафельні листи
2 шт.
майонез
4 ст. л
часник
2–3 зубчики
плавлені сирки
3 шт.
імітація ікри

Приготування

  1. Вафельний лист змастіть майонезом, попередньо змішаним із подрібненим часником та натертим плавленим сиром.

  2. Залиште заготівлю на 15–20 хв, щоб вафлі ввібрала вологу та стала м’якою.

  3. Акуратно скрутіть лист у щільний рулет і наріжте порційними шматочками.

  4. Безпосередньо перед подачею викладіть зверху імітацію ікри.

Цей рулет чудово поєднується з легкими напоями та має гарний вигляд і на сімейній вечері, і на святковому заході. Вафельний рулет із сиром і часником — це приклад того, як простота може бути елегантною, а знайомі інгредієнти — звучати по-новому.

