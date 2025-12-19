ТСН в социальных сетях

Сама за штурвалом: принцесса Леонор совершила свой первый полет, а испанский дворец показал захватывающее видео

Испанская принцесса Леонор завершила свой первый триместр обучения в Главной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере и совершила свой первый самостоятельный полет на самолете.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Сегодня королевский дворец Испании опубликовал видео в котором показал, как принцесса Астурийская совершила полет на самолете Pilatus PC-21 над Мар-Менор.

«За четыре месяца обучения в Главной авиационно-космической академии Сан-Хавьера (Мурсия), включавшего тренировки на авиатренажере, принцесса Астурийская освоила необходимые навыки для совершения своего первого самостоятельного полета на самолете Pilatus PC-21(E.27)», — говорится в подписи под видео.

Швейцарский учебно-тренировочный самолет, способный развивать скорость до 685 километров в час, служит подготовительным этапом перед переходом военных пилотов на боевые истребители.

Напомним, недавно испанская королевская семья представила свое рождественское фото.

