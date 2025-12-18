Церковный праздник 19 декабря / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 19 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Бонифатия. Бонифатий родился в Западной Европе, вероятно в VIII веке, в семье, отмечавшейся благочестием. Он рано почувствовал призвание к христианскому служению и посвятил себя монастырской жизни, сначала изучая Священное Писание и церковные науки, а затем участвуя в проповеди Евангелия. Его деятельность была особенно направлена на углубление веры среди языческих племен, живших на территории современной Германии и Франции.

Бонифатий известен как смелый миссионер и реформатор. Он не только проповедовал христианство, но и активно организовывал церковную структуру, основывал монастыри и храмы, создавал школы для духовенства и верующих. Его часто описывают как человека глубокой молитвы, нравственной стойкости и любви к ближним, что делало его авторитетом среди верных и церковных иерархов.

Как мученик, Бонифатий потерпел насильственную смерть за свою веру и проповедническую деятельность. Согласно церковным преданиям, он был убит язычниками во время миссионерского путешествия в отдаленных регионах, где его проповеди встретили сопротивление. Его смерть стала символом жертвенности и преданности Христу, а память о нём распространялась через рассказы о чудесах, произошедших благодаря его молитвам как при жизни, так и после смерти.

Реклама

Приметы 19 декабря

Народные приметы 19 декабря / © pexels.com

Ясное солнце — до морозной зимы.

Сильные морозы — до мягкой весны.

Сильный ветер — к холодам.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными верованиями не советуют браться за любой труд: уборка, рукоделие или тяжелые физические дела могут отпугнуть удачу от дома на длительное время. Также строго-настрого запрещается давать или одалживать деньги — иначе можно навлечь финансовые трудности на весь следующий год.

Что можно делать завтра

К святому обращаются с молитвой об охране и поддержке военных, а также об исцелении слабых и больных детей: о помощи при детском церебральном параличе, восстановлении после травм позвоночника или паралича, чтобы вернуть силу и здоровье.