19 декабря — какой церковный праздник, какие действия могут отпугнуть удачу на длительное время
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 19 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Бонифатия. Бонифатий родился в Западной Европе, вероятно в VIII веке, в семье, отмечавшейся благочестием. Он рано почувствовал призвание к христианскому служению и посвятил себя монастырской жизни, сначала изучая Священное Писание и церковные науки, а затем участвуя в проповеди Евангелия. Его деятельность была особенно направлена на углубление веры среди языческих племен, живших на территории современной Германии и Франции.
Бонифатий известен как смелый миссионер и реформатор. Он не только проповедовал христианство, но и активно организовывал церковную структуру, основывал монастыри и храмы, создавал школы для духовенства и верующих. Его часто описывают как человека глубокой молитвы, нравственной стойкости и любви к ближним, что делало его авторитетом среди верных и церковных иерархов.
Как мученик, Бонифатий потерпел насильственную смерть за свою веру и проповедническую деятельность. Согласно церковным преданиям, он был убит язычниками во время миссионерского путешествия в отдаленных регионах, где его проповеди встретили сопротивление. Его смерть стала символом жертвенности и преданности Христу, а память о нём распространялась через рассказы о чудесах, произошедших благодаря его молитвам как при жизни, так и после смерти.
Приметы 19 декабря
Ясное солнце — до морозной зимы.
Сильные морозы — до мягкой весны.
Сильный ветер — к холодам.
Что завтра нельзя делать
В этот день за народными верованиями не советуют браться за любой труд: уборка, рукоделие или тяжелые физические дела могут отпугнуть удачу от дома на длительное время. Также строго-настрого запрещается давать или одалживать деньги — иначе можно навлечь финансовые трудности на весь следующий год.
Что можно делать завтра
К святому обращаются с молитвой об охране и поддержке военных, а также об исцелении слабых и больных детей: о помощи при детском церебральном параличе, восстановлении после травм позвоночника или паралича, чтобы вернуть силу и здоровье.