Какой праздник 18 декабря 2025 года / © ТСН

18 декабря 2025 года — четверг. 1393-й день войны в Украине.

18 декабря, в церковном календаре День памяти святого мученика Севастиана и его жены / © unsplash.com

Завтра, 18 декабря, в церковном календаре День памяти святого мученика Севастиана и дружины его. Святой Севастиан жил в конце III — начале IV века во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Он происходил из знатной семьи и был военачальником в Риме. Внешне оставаясь верным императорской службе, Севастиян втайне исповедовал христианство.

Свое высокое положение он использовал, чтобы поддерживать заключенных христиан: посещал их в темницах, подбадривал, исцелял молитвой, укреплял в вере перед казнью. Многие люди через него обратились ко Христу.

Когда его веру узнали, император приказал казнить Севастиана. Его привязали к дереву и пронзили стрелами. Считая его мертвым, воины покинули тело. Однако Севастиан чудом выжил — его выходила благочестивая женщина Ирина. Вместо сбежать, он снова открыто разоблачил императора за жестокие гонения. После этого Севастиян был забит дубинками до смерти, а тело бросили в канализацию.

18 декабря в Украине празднуют День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) / © Getty Images

18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Военная контрразведка в Украине имеет глубокие исторические корни. Ее традиции уходят в период освободительной борьбы XX века, когда украинские спецслужбы противодействовали шпионажу, диверсиям и подрывной деятельности против украинских военных структур. В современном виде военная контрразведка СБУ сформировалась уже в независимой Украине как ключевой элемент системы национальной безопасности.

После начала вооруженной агрессии против Украины роль военной контрразведки СБУ стала критически важной. Ее сотрудники работают непосредственно на передовой и прифронтовых регионах, часто рискуя жизнью. Именно благодаря их работе удается срывать планы врага, разоблачать агентурные сети и сохранять боеспособность украинского войска.

18 декабря Международный день арабского языка / © unsplash.com

Также 18 декабря Международный день арабского языка. Именно 18 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение предоставить арабскому языку статус одного из официальных языков Организации Объединенных Наций. Впоследствии эта дата стала символической и была выбрана для международного чествования арабского языкового и культурного наследия. Арабский язык является родным для более чем 400 миллионов человек в более чем 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Она имеет особое духовное значение, ведь является языком Корана, а также играет ключевую роль в религиозном, философском и правовом мышлении исламского мира.

18 декабря Международный день мигранта / © unsplash.com

А еще 18 декабря Международный день мигранта. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к правам, достоинству и вкладу мигрантов в развитие обществ. Дата выбрана неслучайно: 18 декабря 1990 года ООН приняла Международную конвенцию о защите всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 2000 этот день официально провозгласили Международным днем мигранта. Мигранты считают людей, которые по разным причинам покидают свою страну проживания — временно или навсегда.