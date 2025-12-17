Антициклон будет определять погоду в Украине: к чему готовиться украинцам

Зима / © iStock

Антициклон будет определять погоду в Украине в ближайшие дни. 18 декабря по большинству территории страны осадков не предвидится, разве что на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер западных направлений, умеренный, местами порывистый.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, температура воздуха ночью будет держаться около нуля, днем на западе страны ожидается от +3 до +7 градусов, а южные регионы смогут похвастаться более теплой погодой — от +6 до +11 градусов, в Крыму столбики термометров поднимутся до +12.

В Киеве завтра будет без существенных осадков, температура днем около +5 градусов, ветер западный-северо-западный, умеренный, временами порывистый.

В ближайшие дни температура воздуха будет меняться незначительно. Однако синоптики предупреждают, что ближе к Рождеству ожидается приход более свежей воздушной массы. Ориентировочно с 26 декабря в Украине ожидается похолодание: днем столбики термометров будут показывать небольшие минусовые значения, а ночью температура может опускаться до -5…-11 градусов.

Диденко подчеркнула, что дальнейшие прогнозы на более чем три дня являются ориентировочными и требуют уточнения. Поэтому планируя активности, стоит учитывать возможное изменение синоптической ситуации. В связи с этим синоптики рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогнозов, а также соблюдать меры безопасности во время сильных холодов и изменений погодных условий.

