Категория
Здоровье
333
2 мин

Опасные пасты могут разрушить ваши зубы — стоматолог составил список

Стоматолог составил антирейтинг зубных паст, которые могут вредить эмали и слизистой рта. Часть из них содержит абразивы и компоненты, которые врач считает опасными.

София Бригадир
Зубная паста

Зубная паста / © pixabay.com

Киевский стоматолог Иван Кравцов назвал зубные пасты, которыми, по его словам, он бы не пользовался. Врач объяснил, что отдельные популярные бренды могут вредить эмали или слизистой оболочке рта из-за состава.

Об этом врач сообщил в своем аккаунте в TikTok.

Первое место в антирейтинге стоматолог отдал пасте Marvis, назвав ее агрессивной и предостерег: эффект отбеливания достигается не безопасно, а путем стирания эмали. Вторую позицию заняла Colgate MaxWhite — по словам Кравцова, она дает лишь временный блеск, при этом может провоцировать повышенную чувствительность зубов.

Третье место врач отвел Blend-a-med 3D White. Причина — высокая абразивность. Стоматолог напомнил об индексе RDA: для ежедневного использования он не должен превышать 80, а эту пасту, по его словам, не стоит применять регулярно. Четвертой в списке стала Aquafresh — эксперт отметил, что в ней мало активных компонентов, поэтому польза для десен минимальна.

Пятую строчку заняла Parodontax Classic, поскольку на первом месте в ее составе — сода, которая является абразивом и может со временем вызвать чувствительность зубов. Шестой стала Lacalut Basic. Кравцов обратил внимание на наличие диоксида титана — белого красителя, который считается токсичным и таким, что может накапливаться в организме.

Стоматолог также объяснил, на что стоит обращать внимание при выборе зубной пасты. По его словам, качественное средство не должно содержать токсичных компонентов, чрезмерного количества пенообразователей и слишком агрессивных абразивов, которые могут вредить эмали и слизистой оболочке рта.

333
