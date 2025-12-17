- Дата публикации
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никому грубить
День чистой и светлой энергетики, в течение которого нельзя не только грубить окружающим и оскорблять их, но и просто повышать тон.
Нарушители неписанного закона этих лунных суток получат в свой адрес бумеранг, который вряд ли их порадует. Также очень важно избегать любых конфликтов, но, если уж ссора произошла, не стоит доводить ее до критической точки — лучше отшутиться и, таким образом, сгладить ситуацию.
Овен
Несмотря на желание отправиться «в люди», лучше остаться дома — так и деньги целее будут, и настроение, которое вне родных стен может испортиться, удастся сохранить на позитивном уровне.
Телец
Воздержитесь от злых слов и мыслей по отношению к другим людям, даже если на ваш взгляд они этого вполне заслуживаю: негатив быстро достигнет цели, но потом вернется бумерангом — вряд ли это входит в ваши планы.
Близнецы
От участия в интригах, которые ваши коллеги плетут друг против друга, нужно воздерживаться всегда, но в этот день — особенно: сохраняйте нейтралитет — это позволит вам не испортить ни настроение, ни карму.
Рак
Весь смысл сегодняшних событий будет понятен вам только некоторое время спустя, поэтому не стоит делать скоропалительные выводы, приписывая негатив, позитив: все окажется совсем не таким, как представляется.
Лев
День благоприятен для составления планов — прежде всего, профессиональной и финансовой направленности: вам удастся наметить именно те пункты, которые помогут вам улучшить материальное положение.
Дева
День, когда особенно важно держать себя в руках: если будете обижаться на каждое слово или шутку, окружающих вас — не всегда тактичных — людей, потеряете массу энергии, которую крайне трудно будет восполнить.
Весы
Не стоит торопиться с решениями, которых может потребовать от вас нынешний день в лице близких или начальства: оценить все факторы «за» и «против» сегодня не удастся, поэтому лучше на время отложить важный шаг.
Скорпион
Любое дело, за которое вы возьметесь в этот день, заведомо обречено на успех, поэтому можно замахнуться на серьезные и важные — можно даже сказать, глобальные — профессиональные и финансовые проекты.
Стрелец
День, когда нужно максимум внимания уделить друзьям: в ваших силах помочь им в решении чрезвычайно важных для них вопросов, а они, в свою очередь, улучшат ваше — оставляющее желать лучшего — настроение.
Козерог
На предложение новой работы, которое вы можете получить в этот день, нежелательно соглашаться сразу — необходимо тщательно обдумать все возможные подводные камни и только потом окончательно говорить «да».
Водолей
Плохое настроение, которое может омрачить вам нынешний день, наверняка испугается радостных — предпраздничных — хлопот, поэтому, несмотря на работу, постарайтесь уделить им как можно больше времени.
Рыбы
Рекомендуется — разумеется, по возможности — найти время для прогулок на свежем воздухе: они благотворно подействуют как самочувствие, которое может вас беспокоить, так и на неожиданно испортившееся настроение.
