Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Несмотря на то, что Джеймс Уэссекский является членом королевской семьи, он ведет довольно обычную жизнь, разделяя время между школой-интернатом и семейным домом, Бэгшот-Парком в графстве Суррей. Парня редко можно увидеть на мероприятиях, которые обычно посещают его родители — принц Эдвард и герцогиня Софи с другими членами семьи. Вероятно, Джеймс проведет и этот важный день в кругу самых близких людей.

Софи и принц Эдвард с новорожденным сыном Джеймсом / © Getty Images

Родился мальчик 17 декабря 2007 года в больнице Фримли Парк Национальной службы здравоохранения в графстве Суррей. На тот момент он был восьмым внуком покойной королевы Елизаветы II и самым младшим из всех ее внуков, а также занимал восьмое место в очереди на престол.

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Считается, что у него были очень теплые и тесные отношения с его бабушкой королевой Елизаветой II. Джеймс и его старшая сестра леди Луиза Виндзор проводили с бабушкой много времени.

Джеймс Уэссекский и королева Елизавета II / © Getty Images

Несмотря на то, что Джеймс — племянник короля Чарльза, он ведет очень обычную жизнь, и так было всегда. Его мама, герцогиня Софи, однажды рассказала, что, когда они не присутствуют на крупных королевских мероприятиях, они живут так же, как и большинство жителей Великобритании. Говоря о своих детях, она однажды призналась: «Они ходят к друзьям на ночевки и вечеринки. По выходным мы много гуляем с собаками и остаемся у друзей», — цитирует ее слова express.

Джеймс Уэссекский / © Associated Press

Джеймс стал графом Уэссекским, когда его отец принц Эдвард стал герцогом Эдинбургским в 2023 году. Однако он не будет иметь права унаследовать герцогский титул от своего отца, поскольку он вернется к короне после смерти Эдварда.

Джеймс Уэссекский с сестрой леди Луизой / © Associated Press

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Джеймс Уэссекский и его отец принц Эдвард / © Getty Images