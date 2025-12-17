- Дата публикации
Как засолить лосося дома: простой рецепт приготовления
По этому рецепту даже новичок в приготовлении рыбы сможет почувствовать себя шеф-поваром.
Если вы впервые решили попробовать засолить рыбу дома, но боитесь сложностей, не волнуйтесь, фудблогер Valeriia Veligura доказала, что сделать нежного, ароматного лосося в домашних условиях можно легко, даже если вы никогда раньше не готовили рыбу.
Ингредиенты
филе лосося 1 кг
Маринад
крупная соль 5 ст. л
сахар 1 ст. л
смесь перцев 1 ч. л
укроп 1 пучок (50 г)
цедра 1 апельсина
цедра 1 лимона
сырая свекла 1 шт.
Подача
укроп 1 пучок (50 г)
цедра 1 апельсина
цедра 1 лимона
Приготовление
Филе лосося промойте, тщательно просушите бумажными полотенцами и удалите косточки.
В миске смешайте соль, сахар, перец, мелко нарезанный укроп, цедру цитрусовых и натертую свеклу.
Покройте лосося маринадом, положите в герметичный контейнер и уберите в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше рыба маринуется, тем насыщеннее вкус.
После маринования промойте рыбу, просушите и покройте мелко нарезанным укропом с цедрой апельсина и лимона.
Заверните в пергамент и пищевую пленку, оставьте в холодильнике еще на 2-3 часа.
Подача
Готового лосося нарезают тонкими ломтиками и подают как закуску или часть праздничного стола. Сочный, ароматный, нежный — домашний лосось всегда поражает гостей и дарит ощущение маленького гастрономического праздника.
Советы
Чтобы рыба была равномерно просоленной, плотно прижимайте маринад ко всему филе.
Натертая свекла создает нежный розовый оттенок рыбы.
Попробуйте, и домашний лосось станет вашим фирменным деликатесом для любого стола.