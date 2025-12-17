ТСН в социальных сетях

Как засолить лосося дома: простой рецепт приготовления

По этому рецепту даже новичок в приготовлении рыбы сможет почувствовать себя шеф-поваром.

лосось

лосось / © www.credits

Если вы впервые решили попробовать засолить рыбу дома, но боитесь сложностей, не волнуйтесь, фудблогер Valeriia Veligura доказала, что сделать нежного, ароматного лосося в домашних условиях можно легко, даже если вы никогда раньше не готовили рыбу.

Ингредиенты

  • филе лосося 1 кг

Маринад

  • крупная соль 5 ст. л

  • сахар 1 ст. л

  • смесь перцев 1 ч. л

  • укроп 1 пучок (50 г)

  • цедра 1 апельсина

  • цедра 1 лимона

  • сырая свекла 1 шт.

Подача

  • укроп 1 пучок (50 г)

  • цедра 1 апельсина

  • цедра 1 лимона

Приготовление

  1. Филе лосося промойте, тщательно просушите бумажными полотенцами и удалите косточки.

  2. В миске смешайте соль, сахар, перец, мелко нарезанный укроп, цедру цитрусовых и натертую свеклу.

  3. Покройте лосося маринадом, положите в герметичный контейнер и уберите в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше рыба маринуется, тем насыщеннее вкус.

  4. После маринования промойте рыбу, просушите и покройте мелко нарезанным укропом с цедрой апельсина и лимона.

  5. Заверните в пергамент и пищевую пленку, оставьте в холодильнике еще на 2-3 часа.

Подача

Готового лосося нарезают тонкими ломтиками и подают как закуску или часть праздничного стола. Сочный, ароматный, нежный — домашний лосось всегда поражает гостей и дарит ощущение маленького гастрономического праздника.

Советы

  • Чтобы рыба была равномерно просоленной, плотно прижимайте маринад ко всему филе.

  • Натертая свекла создает нежный розовый оттенок рыбы.

Попробуйте, и домашний лосось станет вашим фирменным деликатесом для любого стола.

