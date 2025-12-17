Как засолить лосося дома: простой рецепт приготовления

лосось / © www.credits

Если вы впервые решили попробовать засолить рыбу дома, но боитесь сложностей, не волнуйтесь, фудблогер Valeriia Veligura доказала, что сделать нежного, ароматного лосося в домашних условиях можно легко, даже если вы никогда раньше не готовили рыбу.

Ингредиенты

филе лосося 1 кг

Маринад

крупная соль 5 ст. л

сахар 1 ст. л

смесь перцев 1 ч. л

укроп 1 пучок (50 г)

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

сырая свекла 1 шт.

Подача

укроп 1 пучок (50 г)

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

Приготовление

Филе лосося промойте, тщательно просушите бумажными полотенцами и удалите косточки. В миске смешайте соль, сахар, перец, мелко нарезанный укроп, цедру цитрусовых и натертую свеклу. Покройте лосося маринадом, положите в герметичный контейнер и уберите в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше рыба маринуется, тем насыщеннее вкус. После маринования промойте рыбу, просушите и покройте мелко нарезанным укропом с цедрой апельсина и лимона. Заверните в пергамент и пищевую пленку, оставьте в холодильнике еще на 2-3 часа.

Подача

Готового лосося нарезают тонкими ломтиками и подают как закуску или часть праздничного стола. Сочный, ароматный, нежный — домашний лосось всегда поражает гостей и дарит ощущение маленького гастрономического праздника.

Советы

Чтобы рыба была равномерно просоленной, плотно прижимайте маринад ко всему филе.

Натертая свекла создает нежный розовый оттенок рыбы.

Попробуйте, и домашний лосось станет вашим фирменным деликатесом для любого стола.