Потрясающая красавица: украинская супермодель Алина Байкова пришла на премьеру фильма в Нью-Йорке

Алина Байкова / © Getty Images

Всемирно известная модель Алина Байкова, которая родом из города Кропивницкий, пришла на премьерный показ фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Нью-Йорке, в котором главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.

Алина просто сияла перед камерами в гламурном образе от бренда Longchamp. Образ модели включал гламурное платье оттенка айвори на тонких бретельках, которое состояло из двух видов ткани — верхний слой был полностью расшит серебристыми пайетками, а вот снизу у платья была милая рюша.

Алина Байкова / © Getty Images

Также Бакова дополнила лук объемной шубой на молнии — одним из главных трендов этого холодного сезона, а вот обула украинка оригинальные белые ботильоны на черных каблуках со шнурками и квадратным мысом, которые по дизайну напоминали обувь для катка. Такая оригинальная белая пара стала идеальным дополнением ее платья и оригинальной шубы.

А вот ярким акцентом в своем луке Алина решила сделать сумку — она держала в руке небольшой клатч кораллового оттенка, который дополнила милым символом — небольшим желто-голубым медведем, он демонстрировал ее поддержку и любовь к Украине. Также красавица сделала выразительный макияж с красной помадой на губах, добавила к луку несколько лаконичных украшений, а волосы собрала в высокий хвост.

Алина Байкова / © Getty Images

В последние годы Алина, к сожалению, практически не участвует в модных показах, хотя активно снимается и развивает собственный бизнес. Но иногда украинскую звезду можно увидеть на таких мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, который проходит во Франции. Однажды модель появилась на красной дорожке этого события в мини-платье с нецензурной фразой о российском диктаторе Путине — F*ck you Putin. Таким образом Алина решила напомнить всему миру, что в Украине идет война и россияне ежедневно убивают украинцев. Также звезда иногда радует поклонников такими вот появлениями на премьерах в Нью-Йорке.