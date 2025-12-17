В кэтсьюте с блестками и откровенным декольте: модель из Панамы похвасталась пышными формами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон продемонстрировала в Instagram Stories свой пикантный образ, в котором она сходила в ночной клуб.

Девушка выбрала для своего выхода черный обтягивающий кэтсьют с блестками и откровенным декольте, украшенным золотой цепочкой. Сверху она надела черную кожаную куртку с молочным меховым воротником.

Грейси похвасталась и привлекательным бюстом, и широкими бедрами, и тонкой талией.

Свой лук Бон дополнила прической с локонами и макияжем с накладными пышными ресницами.

Напомним, Грейси Бон продемонстрировала прекрасный пляжный образ в белом купальнике и джинсовых мини-шортах.