В кэтсьюте с блестками и откровенным декольте: модель из Панамы похвасталась пышными формами
Грейси Бон в пикантном луке повеселилась в ночном клубе.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон продемонстрировала в Instagram Stories свой пикантный образ, в котором она сходила в ночной клуб.
Девушка выбрала для своего выхода черный обтягивающий кэтсьют с блестками и откровенным декольте, украшенным золотой цепочкой. Сверху она надела черную кожаную куртку с молочным меховым воротником.
Грейси похвасталась и привлекательным бюстом, и широкими бедрами, и тонкой талией.
Свой лук Бон дополнила прической с локонами и макияжем с накладными пышными ресницами.
Напомним, Грейси Бон продемонстрировала прекрасный пляжный образ в белом купальнике и джинсовых мини-шортах.