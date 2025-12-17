Год Красной Огненной Лошади: как украсить дом

Год Красной Огненной Лошади / © Credits

Реклама

Наступающий — 2026 — год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, что во многом определяет, как особенности его встречи, так и стиль, в котором желательно украсить свой дом.

И тут — помимо особенностей, которые диктует традиционный китайский тотем, важно сказать и об общемировых трендах, которые важно — и нужно! — учесть при подготовке своего жилья к праздникам.

О том, как правильно украсить свой дом к праздникам, используя мировые тренды, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Реклама

Елка с личностным декором

Начать обзор лучше всего с елки, которая по традиции является центром рождественско-новогодней композиции. В нынешнем году оформители мирового уровня рекомендуют украсить ее личностным декором — то есть, предметами, несущими смысловую нагрузку для каждой конкретной семьи. Это могут быть совместные — или детские — фотографии, записочки, которыми обменивались члены семьи в счастливые моменты своей жизни, старые, о которых можно сказать, что они родом из детства — или созданные своими руками — елочные игрушки. Задача таких — персонализированных — украшений, сплотить семью, напомнить нам о ее важной роли на фоне событийно-нестабильного мира, в котором мы живем.

Декор своими руками

Декор, созданный своими руками, был востребован всегда, но в наше время он исключительно актуален, особенно если создан из подручных материалов. Вот какими они, например, могут быть:

Дары природы: сезонная листва, ягоды (прежде всего шиповник, калина и рябина), шишки, желуди — в общем, все, что попадется под руку. Что-то можно покрасить любой краской, которая кажется нам новогодней — белой, красной, зеленой, серебристой или золотистой, но, по мнению декораторов, особый шик они приобретают в своем натуральном — слегка пожухлом — виде. В сочетании с еловыми ветками и разноцветными лентами и будучи оформленными в виде рождественских венков и гирлянд, они станут достойным украшением каминной полки, журнального столика, комода, перил лестницы и даже новогоднего стола.

Банки Мейсона — традиционное для Америки рождественско-новогоднее украшение, представляющее собой стеклянную банку с закручивающейся крышкой. Изначально она была изобретена Джоном Мейсоном для домашнего консервирования, но со временем их стали использовать и для праздничного декора, заполняя самыми разными атмосферными предметами — от завернутых в фольгу конфет и орехов до миниатюрных елочных игрушек.

Реклама

Настенный декор. Настенный декор по мнению декораторов в нынешнем году желательно создать своими руками. Это может быть коллаж из детских рисунков — собственных или своих детей, нарисованную — пусть в примитивном стиле — картину или гравюру, большие фотографии членов своей семьи.

Самодельные интерьерные украшения — желательно сделанных из переработанных материалов: так они не только украсят дом, но и улучшат экологию. Вариантов тут масса — почему бы н создать декоративный поднос из старого дощатого ящика или упаковочной картонной коробки. Загрунтовав, а затем покрасив такую заготовку и украсить ее при помощи трафарета праздничной надписью, можно получить прекрасную подставку для свечей, новогодних игрушек, букетов из еловых веток и сухих растений,. Из уже бывших в использовании материалов можно сделать и текстиль — например, наволочки на диванные подушки из любой ткани, украсив их принтами, аппликацией и вышивкой.

Акцент на ароматы

Под Новый год в доме должны витать соответствующие — праздничные — ароматы, к которым прежде всего относятся запахи хвои и мандаринов. Но, поскольку елка во многих домах является искусственной, стоит обратить внимание на ароматы ванили, корицы, кофе и, конечно же, цитрусовых. Распространить их по дому помогут как уже готовые к употреблению продукты — свечи, аромадиффузоры, освежители воздуха и ароматические палочки, так и собственноручно изготовленные саше. Сделать их можно из любой — лучше всего уже бывшей в употреблении — ткани в произвольной форме (ромбов, сердечек, звездочек), набить синтепоном, а затем окунуть, например, в раствор крепкого кофе — она будет долго и приятно пахнуть, гармонизируя пространство. Для стойкого цитрусового аромата, можно сделать помандер, утыкав апельсин сушеными соцветиями гвоздики.

Новогодние окна

В нынешнем году декораторы предлагают вспомнить об украшении окон, о котором в последнее время мы уже и позабыли. Самое время начать вырезать снежинки, которые мы в детстве приклеивали к стеклам, и бумажные фонарики, делать гирлянды из крафтовой — оберточной — бумаги. Причем, заниматься этим лучше с детьми — такое времяпрепровождение им точно понравится. Такие украшения создадут новогоднее настроение, даже если за окном будет не столько зимний, сколько осенний — бесснежный — пейзаж.

Реклама

Деревенский стиль

Еще один тренд, который является максимально актуальным в нынешнем новогоднем декоре, — деревенский стиль. Его рекомендуют использовать во всем, начиная от крыльца — или двери — своего дома и закачивая праздничным столом. Вариантов тут может быть множество, каждый волен выбирать то, что ему больше нравится. Вот некоторые из них: рождественские венки, украшенные конфетами, орехами, яблоками и праздничными надписями; глиняная — грубоватая на вид — посуда; клетчатые скатерти и пледы; домотканые — или имитирующие такую текстуру — коврики, салфетки, наволочки на диванные подушки; изделия из соломы и дерева, в том числе, и необструганного. В такой стиль идеально впишется традиционный украинский рождественский оберег — Дидух, который можно установить в доме.