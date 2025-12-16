ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
98
1 мин

Ого, какие: модель из Панамы в белом купальнике похвасталась пышными бедрами

Грейси Бон обожает хвастаться своими формами.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram новое видео из своей повседневной жизни, снятое в гардеробной.

Грейси Бон

Грейси Бон

На нем красавица появилась в белом сплошном купальнике с пикантным декольте. Она похвасталась на камеру тонкой талией и широкими бедрами, размер которых просто поражает.

На видео Бон продемонстрировала, как купальник она сочетала с джинсовыми мини-шортами. Получился отличный образ для пляжа.

Напомним, Грейси Бон в цветочных лосинах потрясла огромными ягодицами на камеру.

98
