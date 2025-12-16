Ого, какие: модель из Панамы в белом купальнике похвасталась пышными бедрами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram новое видео из своей повседневной жизни, снятое в гардеробной.

На нем красавица появилась в белом сплошном купальнике с пикантным декольте. Она похвасталась на камеру тонкой талией и широкими бедрами, размер которых просто поражает.

На видео Бон продемонстрировала, как купальник она сочетала с джинсовыми мини-шортами. Получился отличный образ для пляжа.

