-
- Шоу-бизнес
- 98
- 1 мин
Ого, какие: модель из Панамы в белом купальнике похвасталась пышными бедрами
Грейси Бон обожает хвастаться своими формами.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram новое видео из своей повседневной жизни, снятое в гардеробной.
На нем красавица появилась в белом сплошном купальнике с пикантным декольте. Она похвасталась на камеру тонкой талией и широкими бедрами, размер которых просто поражает.
На видео Бон продемонстрировала, как купальник она сочетала с джинсовыми мини-шортами. Получился отличный образ для пляжа.
