Як засолити лосось вдома: простий рецепт приготування

Якщо ви вперше вирішили спробувати засолити рибу вдома, але боїтеся складнощів, не хвилюйтеся — фудблогерка Valeriia Veligura довела, що зробити ніжний, ароматний лосось у домашніх умовах можна легко, навіть якщо ви ніколи раніше не готували рибу.

Інгредієнти

філе лосося 1 кг

Маринад

велика сіль 5 ст. л

цукор 1 ст. л

суміш перців 1 ч. л

кріп 1 пучок (50 г)

цедра 1 апельсину

цедра 1 лимону

сирий буряк 1 шт.

Подавання

кріп 1 пучок (50 г)

цедра 1 апельсину

цедра 1 лимону

Приготування

Філе лосося промийте, ретельно просушіть паперовими рушниками та видаліть кісточки. У мисці змішайте сіль, цукор, перець, дрібно нарізаний кріп, цедру цитрусових і натертий буряк. Покрийте лосося маринадом, покладіть у герметичний контейнер і приберіть у холодильник на 12–24 години. Що довше риба маринується, то насиченіший смак. Після маринування промийте рибу, просушіть і покрийте дрібно нарізаним кропом з цедрою апельсина та лимона. Загорніть у пергамент і харчову плівку, залиште у холодильнику ще на 2–3 години.

Подавання

Готовий лосось нарізають тонкими скибочками та подають як закуску чи частину святкового столу. Соковитий, ароматний, ніжний — домашній лосось завжди вражає гостей та дарує відчуття маленького гастрономічного свята.

Поради

Щоб риба була рівномірно просоленою, щільно притискайте маринад до всього філе.

Натертий буряк створює ніжний рожевий відтінок риби.

Спробуйте — і домашній лосось стане вашим фірмовим делікатесом для будь-якого столу.