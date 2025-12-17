- Дата публікації
Княгиня Шарлін у компанії своїх дітей і чоловіка відкрила ялинку в Монако
Княжа родина Монако відкрила традиційну різдвяну ялинку.
Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти — принц Жак та принцеса Габріелла — були присутні сьогодні на церемонії відкриття традиційної різдвяної ялинки в межах різдвяних свят у палаці Монако.
Княгиня одягла білий светр із високою горловиною і темне довге пальто, волосся зібрала в низьку зачіску і зробила легкий макіяж зі стрілками та рожевою помадою, а у вухах в неї були перлинні сережки-цвяшки.
11-річна принцеса Габріела приїхала на свято у схожому светрі, як у мами, і одягла джинси-кльош, а також хутряну курточку кольору крем-брюле.
Її 11-річний брат принц Жак носив подовжене пальто з великими накладними кишенями і темні штани. Вони обоє були без головних уборів, як і їхня мати Шарлін. А князь Альбер II носив костюм, сорочку та кумедну святкову краватку.
На фото видно, як княгиня роздавала подарунки дітям, які були присутні на святі.
Нагадаємо, раніше ми згадували п’ять найкращих образів року княгині Монако Шарлін. Вона сяяла цього року на багатьох світських заходах.