Суспільство
137
1 хв

Княгиня Шарлін у компанії своїх дітей і чоловіка відкрила ялинку в Монако

Княжа родина Монако відкрила традиційну різдвяну ялинку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти — принц Жак та принцеса Габріелла — були присутні сьогодні на церемонії відкриття традиційної різдвяної ялинки в межах різдвяних свят у палаці Монако.

Луї Дюкруе, принцеса Стефанія, княгиня Шарлін, принц Жак, принцеса Габріелла та князь Альбер II / © Getty Images

Луї Дюкруе, принцеса Стефанія, княгиня Шарлін, принц Жак, принцеса Габріелла та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня одягла білий светр із високою горловиною і темне довге пальто, волосся зібрала в низьку зачіску і зробила легкий макіяж зі стрілками та рожевою помадою, а у вухах в неї були перлинні сережки-цвяшки.

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

11-річна принцеса Габріела приїхала на свято у схожому светрі, як у мами, і одягла джинси-кльош, а також хутряну курточку кольору крем-брюле.

Її 11-річний брат принц Жак носив подовжене пальто з великими накладними кишенями і темні штани. Вони обоє були без головних уборів, як і їхня мати Шарлін. А князь Альбер II носив костюм, сорочку та кумедну святкову краватку.

На фото видно, як княгиня роздавала подарунки дітям, які були присутні на святі.

Княгиня Шарлін, принц Жак і принцеса Габріелла і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, принц Жак і принцеса Габріелла і князь Альбер II / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували п’ять найкращих образів року княгині Монако Шарлін. Вона сяяла цього року на багатьох світських заходах.

