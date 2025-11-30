ТСН у соціальних мережах

Суспільство
39
1 хв

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми запалили ялинку в Монако і поділилися гарним відео

Княжа родина Монако відвідала церемонію запалення святкової ялинки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княжа родина Монако

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Церемонія запалення вогню відбулася на площі Казіно у Монако.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін у супроводі своїх дітей, спадкового принца Жака та принцеси Габріелли, були присутні на церемонії запалення вогню на площі Казино в історичному центрі Монте-Карло.

Княжеская семья Монако зажгла праздничные огни / © Instagram княжої родини Монако

«Ця чарівна подія, організована Товариством морських купань (Société des Bains de Mer) на честь початку новорічних свят у князівстві», — йдеться в Instagram княжої родини.

Княгиня Шарлін одягла цього разу вовняне пальто зі шнурівкою та візерунком пейслі від Etro, вартістю 5161 доларів, доповнивши образ шкіряними рукавичками та високими шкіряними чоботями на підборах від Gianvito Rossi.

Раніше цього тижня княгиня та князь із дітьми вже відвідували один захід, де запалили святкові вогні у Монако.

39
