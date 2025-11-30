Чи потрібно накривати зовнішні електричні коробки на зиму

Вимірювач електроенергії / © Credits

Реклама

Видання Martha Stewart розповіло, що зовнішні електричні коробки — це невидимі герої нашого дому. Вони постійно контактують із вітром, снігом, вологою та перепадами температур. А вся ця «зимова творчість» може викликати:

конденсат,

іржу,

корозію на контактах,

короткі замикання.

Легке, погодостійке накриття допомагає зменшити утворення вологи та захищає корпус коробки від конденсату. А саме він і призводить до іржі та пошкоджень металевих елементів.

Правильний захист справді подовжує життя обладнання та зменшує шанси несподіваного ламання у найхолодніші дні.

Реклама

Однак, варто памʼятати, що іноді накриття може бути небезпечнішим, за все. Наслідки неправильного накривання коливаються від неприємних до серйозно небезпечних. Серед ризиків:

Пожежна небезпека. Особливо якщо використовувати поліетиленові пакети, щільні плівки, саморобні чохли та матеріали, які горять або проводять струм. Електричні коробки повинні закриватися лише UL-сертифікованими негорючими матеріалами.

Волога всередині. Так, іронія долі: накрив і отримав більше конденсату. Щільні, герметичні накриття затримують вологу. Зовсім не та ефективність, на яку ми розраховуємо. Деякі покриття пришвидшують корозію та можуть приховати ранні ознаки пошкоджень, тож краще обирайте лише спеціальні, вентильовані, погодостійкі накриття.

Правильний вибір накриття

UL-сертифікація. Гарантія, що матеріали негорючі та безпечні.

Погодостійкість. Шукайте маркування NEMA 3R або вище, це означає, що коробка захищена від дощу та снігу.

Щільне, але не герметичне прилягання. Без щілин, але з вентиляцією.

Вентиляція. Щоб уникати конденсату.

Доступність. Гарне накриття не повинно перетворювати будь-яку перевірку на квест.

UV-захист. Сонце теж робить свою роботу — навіть взимку.

Встановлення накриття

Якщо ви обрали відповідну модель, ось спрощена схема, без зайвого технічного жаргону:

Вимкніть живлення у щитку. Зніміть стару кришку чи чохол. Очистьте коробку та зону навколо від пилу та бруду. Якщо потрібно — встановіть гумовий ущільнювач. Закріпіть нове накриття, щоб воно було рівним і добре прилягало. Не перетягуйте гвинти. Увімкніть живлення назад.

Коли викликати електрика

Чуєте гудіння чи дзижчання.

Бачите іскри чи відчуваєте тепло від коробки.

Коробка має іржавий вигляд.

Розетки вибиває після морозів або дощів.

Не впевнені, чи все встановлено правильно.

Якщо мова про головну панель, щиток або складні підключення, не варто навіть думати про самостійне втручання, краще викликати майстра.

Отже, накривати чи ні, так — якщо накриття якісне, вентильоване та сертифіковане, ні — якщо це пакет, плівка чи будь-яка саморобна конструкція. Зима — не привід ризикувати безпекою дому. А трохи уваги до зовнішньої електрики може вберегти від неприємних сюрпризів у найменш вдалий момент.