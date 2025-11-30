- Дата публікації
У стильному штанному костюмі та взутті на платформі: Кейт Бланшетт приїхала до Лондона отримати нову нагороду
Кейт Бланшетт отримала нову нагороду за свою видатну роботу.
56-річна австралійська акторка отримала орден Свободи Лондонського Сіті на знак визнання її видатного внеску у драматургію та активну роботу з вирішення гуманітарних та глобальних екологічних проблем. Захід відбувся у Гільдголлі, у Лондоні.
На церемонію вручення Бланшетт приїхала у темно-сірому штанному смугастому костюмі, під блейзер одягла білу сорочку та доповнила образ нюдовим взуттям на платформі. У Кейт було розпущене її світле волосся, макіяж на обличчі був мінімалістичним, а з прикрас вона одягла лише одну золоту каблучку.
А нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, як король Чарльз III таємно записав подкаст-інтерв’ю з Кейт Бланшетт. Їхня зустріч відбулася, щоб віддати шану всесвітньо відомому та інноваційному банку насіння та його важливої ролі у збереженні природи.