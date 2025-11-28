ТСН у соціальних мережах

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 29–30 листопада

Нинішні вихідні — 29 і 30 листопада — за енергетичним потенціалом більше підійшли б для будніх днів, які потрібно провести на піднесенні, але, якщо грамотно перебудуватися, то і вихідні минуть вдало.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У суботу, 29 листопада, потужна енергетика дня дасть змогу досягти успіху в будь-яких справах — як професійних і господарських, так і в особистих. Можна сміливо братися за розв’язання будь-яких, але обов’язково масштабних завдань, від дрібниць краще відмовитися — не варто даремно витрачати відпущені нам зірками сили.

А ось спілкування з малознайомими людьми бажано уникати: воно не тільки не принесе користі або задоволення, а й може призвести до непередбачуваних — і неприємних — наслідків у вигляді скандалу в громадському місці, тому — за можливості — потрібно скоротити число таких контактів. Слоганом неділі, 30 листопада, можна вважати відому фразу «Поспішайте робити добро!»

Що більше хороших і благородних вчинків ми зробимо, то більше «плюсів» до карми отримаємо — вищі сили вестимуть ретельний їхній підрахунок. Грошові справи навряд чи стануть вдалими, тож варто дочекатися сприятливіших для фінансів обставин.

Кому пощастить у такий — насичений подіями — час?

Овен

Овнам, які певний час тому взялися за реалізацію дуже важливого для них професійного проєкту, не варто, виправдовуючи себе тим, що на календарі вихідні, переривати або — тим паче! — припиняти роботу над ним. Саме цими днями складуться максимально сприятливі умови для того, щоб успішно завершити справу, і це найкращим чином відіб’ється як на їхньому кар’єрному зростанні, так і на фінансовому становищі, тож є сенс добре попрацювати, а відпочити можна буде й посеред тижня.

Близнята

Близнят приємно здивує близька людина, з якою у них — переважно з їхньої власної вини — останнім часом виникло серйозне непорозуміння. Представники знака зовсім уже було вирішили, що налагодити стосунки не вдасться, але вони, як з’ясується, недооцінили свого партнера, який не тримає на них зла, а навпаки — зробить все, щоб примиритися. Представникам знака залишиться тільки з готовністю піти йому назустріч — зірки сподіваються, що з цим у них проблем не виникне.

Водолій

Водоліям зірки радять бути максимально уважними до знаків, які надсилатиме їм Всесвіт. Найімовірніше, саме в такий — опосередкований — спосіб вони отримають відповідь на важливе життєве, професійне або фінансове запитання, яке ставлять собі тривалий час. Головне — правильно його витлумачити, не сприймаючи водночас бажане за дійсне, хоча спокуса обдурити себе в них буде. Але чесно подивившись правді в очі, представники знака зрозуміють, що так навіть ліпше.

