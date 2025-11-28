Це неочікувано: 6 дивовижних речей, які ви дійсно можете очистити шампунем

Шампунь / © Credits

Незалежно від того, чи це брудні пензлі для макіяжу, покриті пилом кімнатні рослини, чи хромований кран, професіонали кажуть, що шампунь забезпечує швидке та просте вирішення проблеми.

Щоб бути в безпеці, вони рекомендують використовувати дитячий шампунь для очищення, який зазвичай не містить барвників, ароматизаторів та агресивних хімікатів. І хоча експерти не рекомендують використовувати його для інтенсивного прибирання, вони кажуть, що це чудове рішення для швидких щоденних завдань з прибирання.

Які речі можна без проблем почистити шампунем, розповідає TheSpruce.

Жирні плями на одязі та м’яких меблях

Шампунь добре підходить як швидка заміна для очищення жирних плям від їжі на одязі чи меблях, оскільки він призначений для розщеплення жиру з волосся.

Експерт рекомендує додати невелику кількість шампуню на чисту тканину, змочити її водою, а потім промокнути, але не терти, пляму, доки жир не зникне. За потреби ви можете повторити процес, доки стійка пляма не зникне.

Килими та килимові доріжки

Якщо у вас немає спеціалізованого засобу для чищення килимів, використовуйте шампунь для видалення бруду та обробки невеликих плям на килимах та килимах від стіни до стіни. Хоча шампунь не слід використовувати для інтенсивного прибирання, він ефективний у скрутних ситуаціях, оскільки це, по суті, м’який мийний засіб, призначений для розщеплення жиру, поту та забруднень, неї він не надто агресивний.

У скрутних ситуаціях ви можете розвести невелику кількість шампуню в теплій воді, нанести його економно на забруднену ділянку та обережно промокнути чистою ганчіркою, перш ніж змити водою.

Фахівець із прибирання пояснює, що шампунь містить поверхнево-активні речовини, які знижують поверхневий натяг води, щоб вона легше проникала у волокна для видалення бруду та жиру. Крім того, багато шампунів містять кондиціонуючі речовини, які залишають поверхні свіжими.

Краще використовувати дитячий шампунь, оскільки він зазвичай не містить барвників та ароматизаторів, і вам не потрібно турбуватися про те, що він спричинить зміну кольору або додасть небажаних ароматів.

Плитка та лінолеум

Для додаткового можна додавати кілька крапель шампуню у воду під час миття плитки або лінолеуму. Експерт каже, що це забезпечує додатковий ефект, який допомагає підняти бруд та пил, коли вам потрібно швидке вирішення проблеми.

Листя кімнатних рослин

Якщо ви помітили шар пилу на листі кімнатних рослин, можна використовувати шампунь для відновлення їхнього блиску. Додайте кілька крапель шампуню в пульверизатор з водою, обприскайте листя, а потім обережно витріть пил чистою тканиною з мікрофібри.

Експерт зазначає, що цей хитрий спосіб очищення має додатковий бонус: він може допомогти тримати надокучливих комах подалі від ваших кімнатних рослин.

Нержавійна сталь та хром

Шампунь творить дива на тьмяних та брудних поверхнях з нержавіючої сталі та хрому. Чи то раковина, чи кухонний кран, скористайтеся хитрим способом очищення Терлі та видаліть відбитки пальців, плями від води та мильний наліт за допомогою суміші шампуню та води.

Щітки для макіяжу та волосся

З часом бруд та жир накопичуються на щітках для макіяжу та волосся, і шампунь забезпечує ефективний спосіб позбутися бруду.

Для пензлів для макіяжу краще використовувати дитячий шампунь, оскільки він спеціально розроблений для ніжної шкіри дитини та не подразнює її очі, тому ви знаєте, що він буде дбайливим до чутливої ​​шкіри.