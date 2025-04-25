Як почистити віник: корисні поради / © Credits

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Пил, шерсть, бруд і навіть бактерії — усе це осідає на щетині, а отже, кожне наступне прибирання може нести більше шкоди, ніж користі. Саме тому важливо знати, як і коли правильно очищати мітлу, щоб вона залишалась безпечною та служила якомога довше, і про це розповіло видання Martha Stewart.

Як часто потрібно чистити віник

Краще проводити повне очищення мітли щонайменше раз на місяць. Якщо ви використовуєте її для прибирання вологих плям, розлитих напоїв, харчових залишків або у приміщеннях із високим рівнем забруднення (наприклад, у прихожій чи на кухні), очищення варто проводити після кожного використання.

Регулярне чищення не лише зменшує ризик перенесення бактерій та грибків, але й допомагає подовжити термін служби інструменту.

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Що вам знадобиться

Гумові рукавички

Відро з теплою водою

Мило чи засіб для миття посуду

Щітка чи стара зубна щітка

Рушник із мікрофібри

Гачок або мотузку для сушіння

Як почистити віник

Якщо щетина сильно зношена, деформована чи втратила пружність, краще замінити її новою. Руками зберіть усе велике сміття чи волосся, яке заплуталося у щетині. У відро з теплою водою додайте кілька крапель мийного засобу. Занурте щетину у воду. Покрутіть віник у розчині, щоб розмочити бруд. За допомогою щітки, ретельно прочистьте щетинки зверху вниз, приділяйте особливу увагу верхній частині. Щетину потрібно добре промити чистою водою, щоб видалити залишки мила. Не забувайте й про ручку — протріть її вологою ганчіркою з мильним розчином. Струсіть віник і повісьте його щетиною догори. Дайте повністю висохнути на повітрі — це запобігатиме утворенню цвілі.

Совок

Чистий віник — це лише половина справи. Якщо совок залишився брудним, прибирання втратить сенс.

Як почистити совок:

Видаліть залишки сміття щіткою чи серветкою. Зверніть увагу на кути та шви.

Занурте у теплу воду з милом, залиште на кілька хвилин.

Використайте ганчірку з мікрофібри чи губку, щоб очистити поверхню.

Промийте чистою водою та витріть насухо.

Поради

Зберігайте віник у вертикальному положенні. Не залишайте його стояти на щетині — це деформує її.

Уникайте зберігання вологого інвентарю у закритих шафах. Це сприяє появі плісняви.

Не забувайте про гігієну після прибирання. Завжди мийте руки, навіть якщо використовували рукавички.

Правильний догляд за віником — це не зайва педантичність, а реальний внесок у чистоту та затишок у домі. Адже іноді саме дрібниці мають найбільше значення.