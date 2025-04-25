Как почистить веник: полезные советы / © Credits

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Пыль, шерсть, грязь и даже бактерии — все это оседает на щетке, а следовательно, каждая последующая уборка может нести больше вреда, чем пользы. Именно поэтому важно знать, как и когда правильно очищать метлу, чтобы она оставалась безопасной и служила как можно дольше, и об этом рассказало издание Martha Stewart.

Как часто нужно чистить веник

Лучше проводить полную очистку метлы по меньшей мере раз в месяц. Если вы используете для уборки влажных пятен, разлитых напитков, пищевых остатков или в помещениях с высоким уровнем загрязнения (например, в прихожей или на кухне), очистку следует проводить после каждого использования.

Регулярная чистка не только уменьшает риск переноса бактерий и грибков, но и помогает продлить срок службы инструмента.

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Что вам понадобится

Резиновые перчатки

Ведро с теплой водой

Мыло или средство для мытья посуды

Щетка или старая зубная щетка

Полотенце из микрофибры

Крючок или веревку для сушки

Как почистить веник

Если щетина сильно изношена, деформирована или потеряла упругость, лучше ее заменить новой. Руками соберите весь крупный мусор или волосы, которые запутались в щетине. В ведро с теплой водой добавьте несколько капель моющего средства. Погрузите щетину в воду. Покрутите веник в растворе, чтобы размочить грязь. С помощью щетки тщательно прочистьте щетинки сверху вниз, уделяйте особое внимание верхней части. Щетину нужно хорошо промыть чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Не забывайте и о ручке — протрите ее влажной тряпкой с мыльным раствором. Стряхните веник и повесьте его щетиной вверх. Дайте полностью высохнуть на воздухе — это будет предотвращать образование плесени.

Совок

Чистый веник — это только половина дела. Если совок остался грязным, уборка потеряет смысл.

Как почистить совок:

Удалите остатки мусора щеткой или салфеткой. Обратите внимание на углы и швы.

Окуните в теплую воду с мылом, оставьте на несколько минут.

Чтобы очистить поверхность, используйте тряпку из микрофибры или губку.

Промойте чистой водой и протрите насухо.

Советы

Храните веник в вертикальном положении. Не оставляйте его стоять на щетине — это деформирует ее.

Избегайте хранения влажного инструмента в закрытых шкафах. Это способствует появлению плесени.

Не забывайте о гигиене после уборки. Всегда мойте руки, даже если использовали перчатки.

Правильный уход за веником — это не лишняя щепетильность, а реальный вклад в чистоту и уют в доме. Ведь иногда именно мелочи имеют наибольшее значение.