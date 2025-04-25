Зеленский назвал свои ожидания от Трампа и США

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится к тому, чтобы США признали Россию агрессором и не искали баланса в этих словах.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Зеленский подчеркнул, что Украина считает США сильным стратегическим партнером с влиянием. Киев также хочет достижения мира через силу.

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"Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против нее, поскольку они являются агрессором», — сказал президент.

Зеленский констатировал, что США избрали позицию быть посредником по прекращению войны России против Украины. Однако Киев стремится к тому, чтобы Вашингтон признал Москву агрессором.

«Мы стремимся к общему пониманию, что агрессором является Россия, а не мы. Мы очень хотим, чтобы Соединенные Штаты не искали баланса в этих словах. Я понимаю, к чему стремится президент Дональд Трамп. Я уважаю тот факт, что он ищет свой подход. Это его подход», — высказался глава государства.

Он также в очередной раз поблагодарил американского лидера и народ за оказанную Украине помощь. По словам Зеленского, Украина получила от США около 104-105 млрд дол., большинство — в виде оружия.

Напомним, в этом же интервью Зеленский предупредил американцев, что Россия всегда будет стремиться к уничтожению США.