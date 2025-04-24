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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский сказал, чего Трампу не стоит говорить о войне в Украине

Зеленский выразил надежду на «более плодотворные встречи с президентом Трампом».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы американский лидер Дональд Трамп осознал, что Россия является агрессором и перестал говорить, что Украина развязала эту войну.

Об этом он сказал в программе The Ben Shapiro Show, сообщает New York Post.

«Я очень уважаю тот факт, что он [Трамп] ищет [мира]. Это его подход. Но не стоит говорить, что Украина развязала эту войну. Я считаю, что нашим людям это больно слышать», — подчеркнул украинский президент.

При этом Зеленский добавил, что в Украине считают Соединенные Штаты «сильным стратегическим партнером с влиянием» и «настоящим другом».

«Мы действительно хотели бы иметь мир через силу. Это было бы полезно с Россией, чтобы сила была направлена против России, потому что они агрессор… Вы должны понимать, что Украина… [защищается] от наступления России, и мы считаем Россию врагом», — отметил он.

Владимир Зеленский также выразил надежду на «более плодотворные встречи с президентом Трампом».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

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