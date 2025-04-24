Зеленський сказав, чого Трампу не варто говорити про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб американський лідер Дональд Трамп усвідомив, що Росія є агресором, і перестав говорити, що Україна розв’язала цю війну.

Про це він сказав в програмі The Ben Shapiro Show повідомляє New York Post.

«Я дуже поважаю той факт, що він [Трамп] шукає [миру]. Це його підхід. Але не варто говорити, що Україна… розв’язала цю війну. Я вважаю, що нашим людям це боляче чути», — наголосив український президент.

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При цьому Зеленський додав, що в Україні вважають Сполучені Штати «сильним стратегічним партнером із впливом» та «справжнім другом».

«Ми дійсно хотіли б мати мир через силу. Це було б корисно з Росією, щоб сила була спрямована проти Росії, тому що вони є агресором… Ви повинні розуміти, що Україна… [захищається] від наступу Росії, і ми вважаємо Росію ворогом», — зазначив він.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на «більш плідні зустрічі з президентом Трампом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що чинить великий тиск на Росію, аби змусити Кремль припинити війну.