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Трамп повідомив про дедлайн для мирної угоди
Американському президенту не подобається, що мирне врегулювання війни в Україні займає багато часу.
Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів» та повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.
Про це він заявив у четвер, 24 квітня, під час зустрічі із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі, передає Sky News.
«Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл, і я думаю, що вони досягнуть миру», — сказав він.
Відповідаючи на питання про крайній термін угоди, Трамп додав, що «у мене є свій власний термін».
«Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені зовсім не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обоє хочуть укласти мир. Я вірю в це, там багато ненависті, багато поганої крові», — заявив президент США.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонаса Гар Стьоре похвалив Трампа «за вжиття дуже важливих ініціатив, щоб покласти край цьому конфлікту».
«Я з нетерпінням чекаю, щоб заглибитися в деякі подробиці, тому що ми перебуваємо в критичний момент», — сказав він.
Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що російський президент Володимир Путін прислухається до його прохання зупинити удари по Україні.