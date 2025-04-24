Трамп повідомив про дедлайн для мирної угоди

Президент США Дональ Трамп і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів» та повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

Про це він заявив у четвер, 24 квітня, під час зустрічі із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі, передає Sky News.

«Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл, і я думаю, що вони досягнуть миру», — сказав він.

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Відповідаючи на питання про крайній термін угоди, Трамп додав, що «у мене є свій власний термін».

«Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені зовсім не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обоє хочуть укласти мир. Я вірю в це, там багато ненависті, багато поганої крові», — заявив президент США.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонаса Гар Стьоре похвалив Трампа «за вжиття дуже важливих ініціатив, щоб покласти край цьому конфлікту».

«Я з нетерпінням чекаю, щоб заглибитися в деякі подробиці, тому що ми перебуваємо в критичний момент», — сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що російський президент Володимир Путін прислухається до його прохання зупинити удари по Україні.