Дональд Трамп-молодший звинуватив Зеленського через Крим

Дональд Трамп-молодший / © Associated Press

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Син президента США Дональд Трамп-молодший звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні закінчувати війну.

Про це він написав у соцмережі Х, перепостивши допис відданого соратника свого батька, інвестора Девіда Сакса про окупований Росією Крим.

У дописі Сакса, який 2024 року повторював кремлівські наративи про те, що Сполучені Штати «спровокували» Росію вторгнутися до України, йдеться про легкість, з якою Україна може відмовитися від окупованого росіянами півострова.

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«Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, оскільки: 1) він був частиною Росії останнє десятиліття; 2) переважна більшість його населення — етнічні росіяни, які (як показують західні опитування) хочуть бути частиною Росії; 3) Україна не має військового способу відбити його», — написав бізнесмен.

«Для тих, хто не звернув уваги. Зеленський не хоче миру», — написав Трамп-молодший, коментуючи цей допис.

Так син президента США відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає окупації Криму Росією.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп назвав заяву Зеленського про окупований Крим шкідливою для переговорів з Росією.