Вчені знайшли в глубоководних риб спільний загадковий ген

Глубоководні риби / © Unsplash

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Світовий океан, що займає понад 70% поверхні Землі, приховує одні з найзагадковіших форм життя. На глибинах понад 3000 метрів, де панує вічна темрява, холод і тиск у сотні атмосфер, мешкають істоти з неймовірними адаптаціями. І, як з’ясували вчені, багато з них еволюціонували завдяки одній й тій самій генетичній мутації.

Про це повідомило видання IFLScience.

Нещодавнє дослідження розкриває секрети виживання глибоководних риб. Проаналізувавши геноми 11 видів, науковці виявили, що їхня еволюція йде повільніше, але природний добір працює інтенсивніше — особливо в генах, відповідальних за відновлення ДНК та стабільність клітинних мембран. Однак найдивовижніше відкриття — мутація в гені rtf1, яка зустрічається майже у всіх риб, що живуть глибше 3000 метрів.

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Це яскравий приклад конвергентної еволюції: різні види, розділені мільйонами років, незалежно прийшли до одного й того ж генетичного рішення. Мутація rtf1, ймовірно, допомагає їм протистояти екстремальному тиску, покращуючи транскрипцію генів. Що вражає — різні види, розділені мільйонами років еволюції, незалежно прийшли до одного й того ж рішення.

Але не всі глибоководні мешканці однакові. Дослідження підтвердило, що вони заселили океанічні безодні двома шляхами:

«Стародавні вцілілі» — види, які опустилися в глибини ще до вимирання динозаврів.

«Нові іммігранти» — види, що пристосувалися до глибин після масового вимирання 60 мільйонів років тому.

Таким чином, навіть у найсуворіших умовах життя знаходить неймовірні способи адаптуватися — і іноді робить це однаковими генетичними методами.

Нагадаємо, біля Антарктиди знайшли рибу зі «свинячими хвостами».