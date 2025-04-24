Ученые нашли у глубоководных рыб общий загадочный ген

Глубоководные рыбы / © Unsplash

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Мировой океан, занимающая более 70% поверхности Земли, скрывает одни из самых загадочных форм жизни. На глубинах более 3000 метров, где царит вечная темнота, холод и давление в сотни атмосфер, обитают существа с невероятными адаптациями. И, как выяснили ученые, многие из них эволюционировали благодаря одной и той же генетической мутации.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Недавнее исследование раскрывает секреты выживания глубоководных рыб. Проанализировав геномы 11 видов, ученые обнаружили, что их эволюция идет медленнее, но естественный отбор работает интенсивнее — особенно в генах, ответственных за восстановление ДНК и стабильность клеточных мембран. Однако самое удивительное открытие — мутация в гене rtf1, которая встречается почти у всех рыб, живущих глубже 3000 метров.

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Это яркий пример конвергентной эволюции: разные виды, разделенные миллионами лет, независимо пришли к одному и тому же генетическому решению. Мутация rtf1, вероятно, помогает им противостоять экстремальному давлению, улучшая транскрипцию генов. Что поразительно — разные виды, разделенные миллионами лет эволюции, независимо пришли к одному и тому же решению.

Но не все глубоководные обитатели одинаковы. Исследование подтвердило, что они заселили океанические пучины двумя путями:

«Древние уцелевшие» — виды, которые опустились в глубины еще до вымирания динозавров.

«Новые иммигранты» — виды, приспособившиеся к глубинам после массового вымирания 60 миллионов лет назад.

Таким образом, даже в самых суровых условиях жизнь находит невероятные способы адаптироваться — и иногда делает это одинаковыми генетическими методами.

Напомним, возле Антарктиды обнаружили рыбу со «свиными хвостами».