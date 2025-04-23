Возле Антарктиды нашли рыбу со "свиными хвостами" (фото)

Рыба с «свиными хвостами» / © Schmidt Ocean

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Во время экспедиции поблизости Южных Сандвичевых островов ученые сняли видео, на котором паразитические ракообразные Lophoura szidati присосались к голове глубоководного крысохвоста (Macrourus). Кадры, опубликованные Институтом океана Шмидта, демонстрируют двух кровопийц, которые, будто подвешенные на рыбе, выглядят как «свиные хвосты».

Об этом сообщило издание Livescience.

Кадры, снятые на глубине 489 метров, демонстрируют двух вгрызшихся в тело жертвы паразитов, а их яйцевые мешочки свисают. Эти ракообразные проникают в мышцы рыбы с помощью специальных ротовых структур, питаясь ее кровью и жидкостями. Они принадлежат к семейству Sphyriidae, известному своей жестокой тактикой выживания: самки вгрызаются в тело хозяина и питаются его тканями.

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Каждый из паразитов на видео несет сотни яиц, из которых впоследствии вылупятся личинки, готовые найти новую жертву. Как рассказал эволюционный биолог Джеймс Бернот, их личинки сначала проникают под кожу, а затем превращаются в настоящие «якоря», которые уже не отцепятся. Хотя жизненный цикл L. szidati еще мало изучен, ученые считают, что они могут жить месяцами, а следы их присутствия остаются в теле рыбы на годы.

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