На Львовщине ребенка укусила змея

В Украине проснулись змеи / © Associated Press

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Змея укусила ребенка в селе на Самборщине. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

«Около 17:22 в ОХМАТДИТ Львова попал ребенок 2016 года рождения», — рассказали в ведомстве.

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Известно, что девочка проживает в с. Нижняя Яблонька Самборщины.

Что делать, когда укусила змея

Когда вы увидели змею на природе, за ней можно наблюдать с расстояния нескольких метров.

Приближаться к ней и делать резкие движения не нужно. Ведь при опасности змея может атаковать.

При нападении змеи нужно промыть место укуса. Затем следует снять все предметы, которые могут пережимать конечность. Ее желательно обездвижить, ведь чаще всего змеи кусают в руки, иногда в ноги. Ни накладывать жгут, ни прижигать нельзя. Это может навредить.