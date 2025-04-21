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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Кто может стать новым Папой Римским: доктор богословия объяснил нюансы

В Ватикане в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Что известно о его преемнике?

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск / © Getty Images

После смерти Папы Римского Франциска сложно говорить о том, кто станет новым понтификом.

Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.

«Всегда есть эта определенная непонятность. Можно говорить о потребностях церкви. Но о каком-то кандидате говорить трудно. Я уже увидел, что американская дипломатия слишком, я такое впервые вижу, начала прямолинейно говорить о том, что будущий глава Католической церкви должен быть из Америки. Это не то, что очень некорректно, но и некультурно такие вещи делать», - сказал Юстин Бойко.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром, 21 апреля.

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