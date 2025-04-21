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Кто может стать новым Папой Римским: доктор богословия объяснил нюансы
В Ватикане в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Что известно о его преемнике?
После смерти Папы Римского Франциска сложно говорить о том, кто станет новым понтификом.
Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.
«Всегда есть эта определенная непонятность. Можно говорить о потребностях церкви. Но о каком-то кандидате говорить трудно. Я уже увидел, что американская дипломатия слишком, я такое впервые вижу, начала прямолинейно говорить о том, что будущий глава Католической церкви должен быть из Америки. Это не то, что очень некорректно, но и некультурно такие вещи делать», - сказал Юстин Бойко.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром, 21 апреля.
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