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- Украина
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Оккупированный Крым погрузился в полный блекаут после атаки дронов
По сообщениям местных источников, без электроснабжения осталась вся территория полуострова, а также оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции.
Об этом сообщает телеграмма-канал Крымский ветер.
По его данным, после атаки беспилотников электроэнергия исчезла по всей территории оккупированного Крыма.
Также сообщается об отключении света на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.
По информации телеграмм-канала, беспилотники могли повредить не только электростанции, но и так называемый энергомост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.
В то же время, информация о характере повреждений и масштабах последствий атаки требует подтверждения.
Ранее сообщалось, что Чонгарский автомобильный мост, являющийся одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонщиной, получил серьезные разрушения.
Мы ранее информировали, что Украина способна нанести решающий удар по Крымскому мосту с помощью воздушных и подводных средств поражения.