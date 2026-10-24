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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оккупированный Крым погрузился в полный блекаут после атаки дронов

По сообщениям местных источников, без электроснабжения осталась вся территория полуострова, а также оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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В Крыму произошел блеакут

В Крыму произошел блеакут

В ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции.

Об этом сообщает телеграмма-канал Крымский ветер.

По его данным, после атаки беспилотников электроэнергия исчезла по всей территории оккупированного Крыма.

Также сообщается об отключении света на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.

По информации телеграмм-канала, беспилотники могли повредить не только электростанции, но и так называемый энергомост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

В то же время, информация о характере повреждений и масштабах последствий атаки требует подтверждения.

Ранее сообщалось, что Чонгарский автомобильный мост, являющийся одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонщиной, получил серьезные разрушения.

Мы ранее информировали, что Украина способна нанести решающий удар по Крымскому мосту с помощью воздушных и подводных средств поражения.

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