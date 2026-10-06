Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен: спутниковые фото показали масштаб разрушений

Чонгарский автомобильный мост. / © ТСН

Реклама

Чонгарский автомобильный мост, который является одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонщиной, получил серьезные разрушения.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Dnipro Osint со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Реклама

Отмечается, что после новых атак сил обороны движение этой переправой фактически оказалось под угрозой. Разрушение этой переправы может еще больше усложнить военную логистику россиян между Крымом и временно оккупированными территориями.

Реклама

Спутниковые снимки за 26 сентября зафиксировали по меньшей мере три больших пробоина в дорожном полотне моста и близлежащей переправы. Из-за повреждения движение существенно усложнилось, а логистика РФ, в частности перевозка военных грузов, испытала серьезные проблемы.

В то же время, на спутниковом снимке от 30 сентября ситуация выглядит еще более серьезной — один из пролетов Чонгарского моста уже обрушился.

Спутниковые снимки

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть травмированные.

Новости партнеров

Новости партнеров