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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чонгарський міст на в’їзді до Криму зруйновано: супутникові фото показали масштаб руйнувань

Супутникові знімки показали наслідки ударів по Чонгарському мосту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Чонгарський автомобільний міст.

Чонгарський автомобільний міст. / © ТСН

Чонгарський автомобільний міст, який є однією з ключових логістичних артерій між окупованим Кримом та Херсонщиною, зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє Телеграм-канал Dnipro Osint з посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що після нових атак Сил оборони рух цією переправою фактично опинився під загрозою. Руйнування цієї переправи може ще більше ускладнити військову логістику росіян між Кримом і тимчасово окупованими територіями.

Супутникові знімки за 26 вересня зафіксували щонайменше три великі пробоїни в дорожньому полотні мосту та прилеглої переправи. Через пошкодження рух суттєво ускладнився, а логістика РФ, зокрема перевезення військових вантажів, зазнала серйозних проблем.

Водночас на супутниковому знімку від 30 вересня ситуація виглядає ще серйознішою — один із прольотів Чонгарського мосту вже обвалився.

Супутникові знімки

/ © Dnipro Osint

© Dnipro Osint

/ © Dnipro Osint

© Dnipro Osint

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили. Є травмовані.

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