Чонгарський міст на в’їзді до Криму зруйновано: супутникові фото показали масштаб руйнувань

Чонгарський автомобільний міст. / © ТСН

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Чонгарський автомобільний міст, який є однією з ключових логістичних артерій між окупованим Кримом та Херсонщиною, зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє Телеграм-канал Dnipro Osint з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Зазначається, що після нових атак Сил оборони рух цією переправою фактично опинився під загрозою. Руйнування цієї переправи може ще більше ускладнити військову логістику росіян між Кримом і тимчасово окупованими територіями.

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Супутникові знімки за 26 вересня зафіксували щонайменше три великі пробоїни в дорожньому полотні мосту та прилеглої переправи. Через пошкодження рух суттєво ускладнився, а логістика РФ, зокрема перевезення військових вантажів, зазнала серйозних проблем.

Водночас на супутниковому знімку від 30 вересня ситуація виглядає ще серйознішою — один із прольотів Чонгарського мосту вже обвалився.

Супутникові знімки

© Dnipro Osint

© Dnipro Osint

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили. Є травмовані.

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