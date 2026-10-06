Жінка на велосипеді допомогла витягти підірваного робота ЗСУ на Сумщині (відео)

НРК / © ТСН

Реклама

На Сумщині місцева жителька допомогла українським військовим евакуювати пошкоджений наземний роботизований комплекс.

Про це повідомили у 71-й окремій аеромобільній бригаді.

Реклама

Під час виконання бойового завдання один із наземних роботизованих комплексів наїхав на міну та був пошкоджений.

Реклама

Для його евакуації військові направили інший робот. Однак той не зміг самостійно зачепити пошкоджену машину.

Саме в цей момент поруч на велосипеді проїжджала жінка. Побачивши ситуацію, вона сховала велосипед у кущах та допомогла зачепити пошкоджений НРК, щоб його можна було витягти.

У результаті обидва роботи повернулися на базу.

"Усі борти повернулися на базу — цілі та готові до наступної місії", — повідомили у бригаді.

Реклама

Військові також закликали жителів прикордонних районів Сумщини за можливості евакуюватися через постійну небезпеку бойових дій.

Наразі на фронті дефіцит наземних роботизованих комплексів через проблеми централізованого їхнього постачання до бригад.

Новини партнерів

Новини партнерів