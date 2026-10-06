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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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279
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3 хв

Мальдера прокоментував поразку збірної України від Угорщини у Лізі націй

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки поєдинку 4-го туру Ліги націй, у якому його команда поступилася угорцям.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © Associated Press

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував поразку від Угорщини (1:2) в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Вважаю, що ми провели чудовий перший тайм. Я не пам'ятаю, щоб угорці завдали хоч якийсь удар у першому таймі. Звісно, ми бігли вперед. Ймовірно, ми маємо гравців, які, можливо, не звикли грати з такою великою інтенсивністю.

Можливо, у останні 8-10 хвилин тайму ми трохи знизили інтенсивність, але ми все одно домінували у грі. Це також підтвердилося у другому таймі. Ми загалом володіли м'ячем і вели гру.

Я вважаю, що нам не вистачило досвіду, щоб витримати ті хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. Я маю на увазі, що в цей момент це не розмова про тактику чи техніку. У такі моменти треба мати лідера, який буде керувати цими хвилинами.

Щодо відсутніх, то так, у нас фактично була відсутня ще одна команда. Але я задоволений гравцями, які сьогодні зіграли.

Ми побачили багатьох молодих футболістів, які в майбутньому можуть стати цінним ресурсом для нашої команди. Прізвища, які спадають на думку, це Крупський, Краснопір і Пономаренко. Усі вони сьогодні провели дуже хороший матч. І так, звісно, можливо, є певні проблеми з інтенсивністю. Вони ще молоді.

Стосовно результатів у чотирьох матчах Ліги націй — задоволені наполовину. Не треба нам бути дуже задоволеними, ми розуміємо, що це не так. І, сказавши це, звісно, нам потрібно провести ширший аналіз останніх чотирьох матчів.

Ми грали в різні способи: і в два нападники, і в дві "десятки", і з вінгерами — пробували різні схеми. І ми маємо бути в змозі грати так, щоб нас не розпізнали, хто дивиться на нашу гру, на наш матч. І мати наявність рішень на майбутнє — це може бути дуже важливим для нас.

Але я сьогодні переконаний, що ми не заслужили на цю поразку. Звісно, я не хочу ніяк цим применшити заслугу збірної Угорщини, але моя думка така", — сказав Мальдера на післяматчевій пресконференції.

В іншому поєдинку 4-го туру цього квартету Північна Ірландія вдома зіграла внічию з Грузією (0:0).

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

У наступному турі Україна на виїзді зіграє з Північною Ірландією, а Угорщина у гостях позмагається з Грузією. Обидва матчі заплановані на 14 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

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