Мальдера прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии в Лиге наций

Андреа Мальдера / © Associated Press

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение от Венгрии (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Считаю, что мы провели отличный первый тайм. Я не помню, чтобы венгры нанесли хоть какой-то удар в первом тайме. Конечно, мы бежали вперед. Вероятно, у нас есть игроки, которые, возможно, не привыкли играть с такой большой интенсивностью.

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Возможно, в последние 8-10 минут тайма мы снизили интенсивность, но мы все равно доминировали в игре. Это также подтвердилось во втором тайме. Мы в целом владели мячом и вели игру.

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Я считаю, что нам не хватило опыта, чтобы выдержать эти минуты после того, как мы сравняли счет. Я имею в виду, что в этот момент это не разговор о тактике или технике. В такие моменты нужно иметь лидера, который будет управлять этими минутами.

Что касается отсутствующих, то да, у нас фактически отсутствовала еще одна команда. Но я доволен игроками, которые сегодня сыграли.

Мы увидели многих молодых футболистов, которые в будущем могут стать ценным ресурсом для нашей команды. Фамилии, которые приходят в голову, это Крупский, Краснопир и Пономаренко. Все они сегодня провели очень хороший матч. И да, конечно, возможно, есть определенные проблемы с интенсивностью. Они еще молоды.

Что касается результатов в четырех матчах Лиги наций — довольны наполовину. Не надо нам быть очень довольными, мы понимаем, что это не так. И, сказав это, конечно, нам нужно провести более широкий анализ последних четырех матчей.

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Мы играли разными способами: и в два нападающих, и в две "десятки", и с вингерами — пробовали разные схемы. И мы должны быть в состоянии играть так, чтобы нас не распознали, кто смотрит на нашу игру, наш матч. И иметь наличие решений на будущее — это может быть очень важным для нас.

Но я сегодня убежден, что мы не заслужили это поражение. Конечно, я не хочу никак этим приуменьшить заслугу сборной Венгрии, но мое мнение такое", — сказал Мальдера на послематчевой пресс-конференции.

В другом поединке 4-го тура этого квартета Северная Ирландия дома сыграла вничью с Грузией (0:0).

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

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В следующем туре Украина на выезде сыграет с Северной Ирландией, а Венгрия в гостях сразится с Грузией. Оба матча запланированы на 14 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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