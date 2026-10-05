Сборная Украины проиграла Венгрии в матче Лиги наций

Украина — Венгрия / © УАФ

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Сборная Украины по футболу уступила Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве и завершился со счетом 1:2.

В первом тайме сборная Украины превзошла соперника по количеству созданных голевых моментов. Уже 11-й минуте встречи Олег Очеретько из зоны перед штрафной площадкой попал в перекладину.

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На 19-й минуте отличный шанс имел Матвей Пономаренко, который после прострела с правого фланга от Егора Назарины с линии вратарской площадки пяткой пробил мимо дальней штанги.

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Первый тайм поединка завершился без голов, а вот на старте второго тайма венгры открыли счет — на 52-й минуте Милан Тот на левом фланге штрафной площадки сборной Украины получил разрезную передачу от Милана Виталиша и переиграл вратаря "сине-желтых" Антолия Трубина.

После пропущенного мяча подопечные Андреа Мальдеры начали активно давить на ворота соперника и достигли желаемого на 83-й минуте — Роман Яремчук забил ударом головой после подачи Александра Пихаленко с углового.

Однако уже через две минуты венгры снова вышли вперед — Марк Чингер во вратарской площадке сборной Украины пробил под перекладину после навеса Раймунда Тота с правого фланга.

Украина: Трубин — Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко — Цыганков, Очеретько (Пихаленок, 70), Назарина (Варфоломеев, 86), Велетень (Хлань, 60) — Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопир (Ванат, 60).

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Венгрия: Б. Тот — Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш — Шефер (Р. Тот, 72), Собослаи (Чонгваи, 87) — Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Нодь — М. Тот (Солои, 72)

Предупреждения: Назарина — Лукач, Р. Тот

В другом поединке 4-го тура этого квартета Северная Ирландия дома сыграла вничью с Грузией (0:0).

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

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В следующем туре Украина на выезде сыграет с Северной Ирландией, а Венгрия в гостях сразится с Грузией. Оба матча запланированы на 14 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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