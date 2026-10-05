Тренер сборной Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в команду

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос, готов ли он вернуть легендарного форварда Криштиану Роналду в национальную команду.

"Я не знаю, что будет дальше, для меня все остается открытым. Он должен разобраться со своими делами до объявления заявки.

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Если он будет иметь игровую практику и захочет выступать за сборную — сможет вернуться, если пожелает, почему бы и нет? Это было недоразумение, и, по моему мнению, его легко уладить.

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С моей стороны все хорошо. Когда это решится? Этого я не знаю, увидим", — приводит слова Жезуша издание A Bola.

По информации A Bola, Жезуш хочет уладить конфликт с Роналду и собирается вызвать его в сборную на матчи Лиги наций в ноябре, и Криштиану знает об этом.

"Если он захочет, то вернется в национальную сборную. Мы можем поговорить перед следующим сбором, но решение будет принимать именно Криш.

Именно он должен решить, как он хочет завершить свою карьеру в национальной сборной. Во время моего первого вызова в сборную я сказал: "Ты мне нужен, мне нужно, чтобы ты был рядом со мной, независимо от того, играешь ты или нет, ты мне нужен". И сейчас я говорю то же самое", — цитирует Жезуса издание Reuters.

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Позицию Жезуcа поддержал и президент Португальской федерации футбола Педру Проэнса. Он назвал ситуацию с Роналду недоразумением, которое должно быть решено внутри команды.

"Он находится в составе национальной сборной благодаря своим спортивным заслугам, и это должно быть безоговорочным. Мы должны воздать должное Криштиану Роналду", — заявил Проэнса.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

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Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

30 сентября Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч Лиги наций с Данией. После этого Роналду покинул расположение сборной Португалии и объявил об этом в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций и стала первой командой, которая вышла в плей-офф.

В заключительных поединках группового этапа Лиги наций португальцы примут Данию (14 ноября) и на выезде сыграют против Уэльса (17 ноября).

Ранее сообщалось, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

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