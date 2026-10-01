На фоне громкого скадала: Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии — СМИ

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который со скандалом покинул расположение сборной Португалии, больше не будет играть за национальную команду.

Об этом сообщает O Jogo.

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По информации издания, 41-летний футболист не попрощался с партнерами по команде, когда покидал отель. В то же время, он принял окончательное решение завершить карьеру в сборной Португалии.

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27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

Позже Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч третьего тура Лиги наций с Данией, который состоится 1 октября. После этого Роналду решил покинуть лагерь сборной и объявил об этом в соцсетях.

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Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

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Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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