Роналду устроил демарш в сборной Португалии — подробности скандала

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду устроил демарш в сборной Португалии после матча второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Норвегии.

Об этом сообщает издание A Bola.

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41-летний Роналду поругался с главным тренером португальской сборной Жорже Жезусом и отказался от полноценной тренировки после того, как провел весь поединок с норвежцами на скамейке для запасных.

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Криштиану впервые за 18 лет не вышел на поле в официальном матче сборной, попав в заявку. В последний раз такое случалось в последнем, третьем туре группового этапа Евро-2008 против Швейцарии, где Португалия уступила со счетом 0:2.

Перед матчем с норвежцами Жезус заявлял, что планирует выпустить Роналду примерно на 30 минут во втором тайме. Криштиану даже вышел разогреться, но в конце концов на поле так и не появился.

"Я не заметил, что Роналду был расстроен. Бесспорно, то, что я не выпустил его на поле, не означает, что я не полагаюсь на него. На самом деле перед матчем я сказал ему: "Я не выпущу тебя в стартовом составе, но выпущу на замену". Такой уж футбол: он диктует свои правила, и в этом конкретном случае не было оснований заменять нападающего, учитывая, что у нас впереди матч в Дании и что он может стать основным игроком в этой игре", — сказал Жезус.

Перед следующим матчем Лиги наций против Дании сборная Португалии прилетела в шведский город Мальме, поблизости Копенгагена. Во вторник, 29 сентября, у команды была запланирована общая тренировка, но Роналду ее проигнорировал.

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Как сообщают португальские СМИ, форвард появился на поле стадиона "Эледа" за полчаса до тренировки, имел короткий разговор с Жезусом, а затем вернулся в гостиницу.

Португальская футбольная федерация попыталась найти оправдание отсутствию Роналду. По официальной версии, в Мальме не было специального оборудования, которое Криштиану использует для тренировок.

Сам Жезус опроверг какие-либо ссоры с Роналду: "Я разговариваю с Криштиану Роналду ежедневно, ежеминутно", — заявил наставник португальской сборной.

Несмотря на это, президент Футбольной федерации Португалии Педру Проэнси, который должен был посетить матч сборной Португалии U-21, в котором решается судьба квалификации на молодежный чемпионат Европы-2027, срочно изменил свой график, чтобы провести экстренную встречу с Роналду и Жезусом.

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Как сообщило издание Record, Роналду и Жезус провели частную встречу и выяснили отношения после ссоры, в результате чего конфликт был исчерпан.

После двух сыгранных туров Португалия (6 очков) возглавляет группу 4 дивизиона А Лиги наций. Норвегия и Дания имеют по 3 балла. Уэльс (0) занимает последнюю строчку.

Матч третьего тура Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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