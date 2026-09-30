Роналду влаштував демарш у збірній Португалії — подробиці скандалу

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду влаштував демарш у збірній Португалії після матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Норвегії.

Про це повідомляє видання A Bola.

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41-річний Роналду посварився з головним тренером португальської збірної Жорже Жезусом та відмовився від повноцінного тренування після того, як провів увесь поєдинок з норвежцями на лавці для запасних.

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Кріштіану вперше за 18 років не вийшов на поле в офіційному матчі збірної, потрапивши до заявки. Востаннє таке траплялося в останньому, третьому турі групового етапу Євро-2008 проти Швейцарії, де Португалія поступилася з рахунком 0:2.

Перед матчем з норвежцями Жезус заявляв, що планує випустити Роналду приблизно на 30 хвилин у другому таймі. Кріштіану навіть вийшов розігрітися, але зрештою на полі так і не з'явився.

"Я не помітив, що Роналду був засмучений. Безперечно, те, що я не випустив його на поле, не означає, що я не покладаюся на нього. Насправді перед матчем я сказав йому: "Я не випущу тебе в стартовому складі, але випущу на заміну". Такий вже футбол: він диктує свої правила, і в цьому конкретному випадку не було підстав замінювати нападника, враховуючи, що у нас попереду матч у Данії і що він може стати основним гравцем у цій грі", — сказав Жезус.

Перед наступним матчем Ліги націй проти Данії збірна Португалії прилетіла до шведського міста Мальме, що поблизу Копенгагена. У вівторок, 29 вересня, у команди було заплановане загальне тренування, але Роналду його проігнорував.

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Як повідомляють португальські ЗМІ, форвард з'явився на полі стадіону "Еледа" за півгодини до тренування, мав коротку розмову з Жезусом, а потім повернувся до готелю.

Португальська футбольна федерація спробувала знайти виправдання відсутності Роналду. За офіційною версією, в Мальме не було спеціального обладнання, яке Кріштіану використовує для тренувань.

Сам Жезус заперечив будь-які суперечки з Роналду.: "Я розмовляю з Кріштіану Роналду щодня, щохвилини", — заявив керманич португальської збірної.

Незважаючи на це, президент Футбольної федерації Португалії Педру Проенсі, який мав відвідати матч збірної Португалії U-21, у якому вирішується доля кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи-2027, терміново змінив свій графік, щоб провести екстрену зустріч з Роналду і Жезусом.

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Як повідомило видання Record, Роналду та Жезус провели приватну зустріч та з'ясували стосунки після суперечки, внаслідок чого конфлікт було вичерпано.

Після двох зіграних турів Португалія (6 очок) очолює групу 4 дивізіону А Ліги націй. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс (0) посідає останню сходинку.

Матч третього туру Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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