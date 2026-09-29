Україна — Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна України з футболу / © Associated Press

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У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти команди Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

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Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Україна — Північна Ірландія на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.

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