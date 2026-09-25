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Північна Ірландія вирвала перемогу над Грузією у групі України в Лізі націй
Єдиний гол у протистоянні забив Шей Чарльз на 90+11-й хвилині.
Збірна Північної Ірландії на виїзді перемогла команду Грузії в матчі-відкритті групи України в Лізі націй-2026/27. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у протистоянні на 90+11-й хвилині забив Шей Чарльз.
Північна Ірландія забила після того, як Грузія вимушено залишилася вдесятьох: травму отримав захисник.
Зазначимо, що на 65-й хвилині лідер грузинської команди Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті.
Україна розпочне сезон Ліги націй-2026/27 матчем проти Угорщини. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 25 вересня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй проти Угорщини.