Північна Ірландія вирвала перемогу над Грузією у групі України в Лізі націй

Грузія — Північна Ірландія / © Associated Press

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Збірна Північної Ірландії на виїзді перемогла команду Грузії в матчі-відкритті групи України в Лізі націй-2026/27. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у протистоянні на 90+11-й хвилині забив Шей Чарльз.

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Північна Ірландія забила після того, як Грузія вимушено залишилася вдесятьох: травму отримав захисник.

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Зазначимо, що на 65-й хвилині лідер грузинської команди Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті.

Україна розпочне сезон Ліги націй-2026/27 матчем проти Угорщини. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 25 вересня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй проти Угорщини.

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