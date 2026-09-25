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Збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй проти Угорщини
Поєдинок у Будапешті розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч першого туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.
Україна: Різник — Крупський, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков — Ванат, Сікан
Запасні: Єрмаков, Трубін, Сарапій, Бондар, Драмбаєв, Ярмоленко, Хлань, Назаренко, Назарина, Краснопір, Пономаренко, Зубков
Матч Угорщина — Україна відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.
Нагадаємо, новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.
Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.