Збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй проти Угорщини

Віктор Циганков / © Associated Press

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Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч першого туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Україна: Різник — Крупський, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков — Ванат, Сікан

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Запасні: Єрмаков, Трубін, Сарапій, Бондар, Драмбаєв, Ярмоленко, Хлань, Назаренко, Назарина, Краснопір, Пономаренко, Зубков

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Матч Угорщина — Україна відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

Нагадаємо, новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.

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