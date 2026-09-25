Україні потрібно ще $27 млрд на оборону цього року: де візьмуть гроші

Україні до кінця року не вистачає $27 млрд на оборону — заява прем’єра

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Україна має додаткову потребу у $27 млрд для фінансування Сил оборони до кінця 2026 року. Уряд працює над пошуком внутрішніх і зовнішніх джерел для покриття цього дефіциту.

Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив після наради з Міністерством оборони.

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За його словами, частина цих грошей потрібна вже зараз для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027-го.

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Частину суми уряд планує закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Корецький доручив це Міністерству фінансів.

«Також розраховуємо на підтримку ЄС. Є прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими партнерами щодо закриття цієї потреби», — зазначив прем’єр.

Крім того, очільник Кабміну наголосив на необхідності розблокування зовнішнього фінансування, прив’язаного до виконання міжнародних домовленостей. Для цього Верховна Рада має ухвалити низку конкретних законів і рішень у межах урядового плану. Він закликав парламент без затягування ухвалити ці рішення.

Дефіцит бюджету: останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна 2027 року планує витратити на 1,6 трлн грн більше, ніж зможе зібрати до державного бюджету.

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Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

Зауважимо, що саме 1 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити два законопроєкти, що є умовою надання Україні третього траншу за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (3,7 млрд євро).

За даними ЗМІ, Зеленський був вражений після доповіді Корецького про дефіцит бюджету і «телефонував депутатам з криками».

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