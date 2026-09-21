Спрощене повернення з СЗЧ завершилося: що тепер робити військовим

Добровільне повернення з СЗЧ / © Міноборони України

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Міністерство оборони України роз’яснило алгоритм дій для військовослужбовців, які бажають добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Спрощена програма повернення офіційно завершилася 20 вересня, однак можливість відновитися в лавах ЗСУ залишається і надалі.

Про це йдеться на сайті Міноборонони.

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Що змінилося для військовослужбовців

Відтепер процес повернення відбувається на загальних умовах і потребуватиме більше часу:

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Процедура та виплати

Повернення здійснюється виключно через Військову службу правопорядку (ВСП) та батальйони резерву. Відповідно, процес оформлення та відновлення грошового забезпечення може затягнутися.

Вибір частини

Можливості самостійно обрати підрозділ для подальшого проходження служби більше немає. Водночас командири батальйонів резерву враховуватимуть рекомендаційні листи (відносини) від конкретних бойових бригад, якщо військовослужбовець має попередні домовленості.

Алгоритм дій для повернення з СЗЧ

Щоб розпочати процедуру відновлення на службі, військовому необхідно дотримуватися чіткого порядку:

Подати заяву до управління або місцевого зонального відділу Військової служби правопорядку. Після підтвердження рапорту військовослужбовець зобов’язаний протягом 24 годин прибути до відповідного підрозділу ВСП. Отримати припис та вирушити до визначеного батальйону резерву для подальшого розподілу.

У Міністерстві оборони також нагадують: військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ в умовах воєнного стану, за рішенням суду можуть бути повністю звільнені від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення.

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Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що головною причиною СЗЧ є відсутність ротацій, через що військові перебувають на передовій місяцями чи навіть роками замість дозволених 60 діб.

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